الهدمي: ارتفاع خطير بأعداد المصابين بفيروس (كورونا) بمحافظة القدس



ودعا الهدمي المواطنين، خلال جولة تفقدية لمديرية صحة محافظة القدس، برفقة رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون، إلى الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث التباعد، وارتداء الكمامات، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشاد الوزير الهدمي بجهود الطواقم الطبية في المحافظة، خاصة في ظل الظروف الحرجة جدا نتيجة الانتشار الكبير لفيروس (كورونا)، محذرا من الارتفاع المستمر في أعداد المصابين، ما يستدعي الحرص على إجراءات الوقاية الطبية والسلامة العامة.



وأكد أن وزارة شؤون القدس تضع كل إمكانياتها في خدمة المواطنين المقدسيين.



من جانبه، قال مدير مديرية صحة محافظة القدس خالد شيحة إن المديرية بذلت جهودا كبيرة خلال الأشهر الماضية في إجراء فحوصات (كورونا) وتقديم العناية الصحية للمواطنين.



رام الله - دنيا الوطنقال فادي الهدمي وزير شؤون القدس، اليوم الأحد، إن هناك ارتفاعا خطيرا في أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في محافظة القدس، منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي.