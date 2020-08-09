"الصحة" بغزة: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) داخل الحجر الصحي من العائدين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأحد، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في القطاع.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن الإصابات الثلاث هم من داخل الحجر الصحي، من العائدين عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.