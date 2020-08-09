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الصحة الاردنية: تسجيل ست إصابات جديدة بـ(كورونا) بينها خمس حالات محلية

الصحة الاردنية: تسجيل ست إصابات جديدة بـ(كورونا) بينها خمس حالات محلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية مساء يوم الأحد، عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، من بينها خمس حالات محلية.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 1252 حالة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوضع الوبائي الحالي في مستوى معتدل الخطورة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت الصحة في بيانها، إنه وفي ظل تسجيل حالات إصابة محلية، سيتم خلال الأسبوع الحالي الإعلان عن موعد تفعيل أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020.

ويلزم أمر الدفاع أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتباع ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، واستخدام تطبيق "أمان"، وتطبيق "صحتك".

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