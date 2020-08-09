محكمة الاحتلال تحكم على مواطن من غزة بالسجن 11 عاما.. وهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع، اليوم الأحد، على مواطن من قطاع غزة، بالسجن لمدة 11 عامًا، بعد إدانته بمحاولة قتل جنود إسرائيليين.
حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع، اليوم الأحد، على مواطن من قطاع غزة، بالسجن لمدة 11 عامًا، بعد إدانته بمحاولة قتل جنود إسرائيليين.
وزعمت المحكمة في لائحة الاتهام التي قُدمت ضد المواطن طاهر مطر، أنه ابتاع ثلاثة قنابل ليلقيها على الجنود الإسرائيليين المتواجدين بالقرب من الجدار الفاصل بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، لكن هذه القنابل لم تنفجر، وأطلق الجيش الإسرائيلي آنذاك نيران رشاشاته تجاه مطر، ما أدى إلى إصابته ومن ثم إلقاء القبض عليه.
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