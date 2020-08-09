عاجل

  • حرائق في محيط مبنى البرلمان اللبناني وسط بيروت بعد مظاهرات لليوم الثاني على التوالي

  • صندوق النقد الدولي: لا قروض للبنان دون إصلاحات من حكومته

  • لبنان: 294 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وحالتي وفاة

مباشر | صور لحرائق في محيط مبنى البرلمان اللبناني وسط بيروت

شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تحكم على مواطن من غزة بالسجن 11 عاما.. وهذا السبب

محكمة الاحتلال تحكم على مواطن من غزة بالسجن 11 عاما.. وهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع، اليوم الأحد، على مواطن من قطاع غزة، بالسجن لمدة 11 عامًا، بعد إدانته بمحاولة قتل جنود إسرائيليين. 

وزعمت المحكمة في لائحة الاتهام التي قُدمت ضد المواطن طاهر مطر، أنه ابتاع ثلاثة قنابل ليلقيها على الجنود الإسرائيليين المتواجدين بالقرب من الجدار الفاصل بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، لكن هذه القنابل لم تنفجر، وأطلق الجيش الإسرائيلي آنذاك نيران رشاشاته تجاه مطر، ما أدى إلى إصابته ومن ثم إلقاء القبض عليه.

أخبار ذات صلة

الهدمي: ارتفاع خطير بأعداد المصابين بفيروس (كورونا) بمحافظة القدس

الهدمي: ارتفاع خطير بأعداد المصابين بفيروس (كورونا) بمحافظة القدس

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) داخل الحجر الصحي من العائدين

"الصحة" بغزة: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) داخل الحجر الصحي من العائدين

غانتس وكوخافي: سنرد على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة

غانتس وكوخافي: سنرد على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة

اشتية: تكلفة الفحوصات اليومية لـ(كورونا) 450 ألف شيكل ونعمل على زيادة الجاهزية للخريف

اشتية: تكلفة الفحوصات اليومية لـ(كورونا) 450 ألف شيكل ونعمل على زيادة الجاهزية للخريف

الهلال الاحمر الفلسطيني بلبنان: وفاة لاجئ فلسطيني متأثراً بإصابته بانفجار بيروت

الهلال الاحمر الفلسطيني بلبنان: وفاة لاجئ فلسطيني متأثراً بإصابته بانفجار بيروت

شاهد: اندلاع حريقيْن بمجلس (أشكول) بفعل البالونات الحارقة

شاهد: اندلاع حريقيْن بمجلس (أشكول) بفعل البالونات الحارقة

الاحتلال يرفض النظر في التماس محرري &#34;وفاء الأحرار&#34; بشكل جماعي

الاحتلال يرفض النظر في التماس محرري "وفاء الأحرار" بشكل جماعي

الرجوب: نعمل لوضع آليات للنهوض بالحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية

الرجوب: نعمل لوضع آليات للنهوض بالحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الهلال الاحمر الفلسطيني بلبنان: وفاة لاجئ فلسطيني متأثراً بإصابته بانفجار بيروت

الهلال الاحمر الفلسطيني بلبنان: وفاة لاجئ فلسطيني متأثراً بإصابته بانفجار بيروت

الاحتلال يرفض النظر في التماس محرري &#34;وفاء الأحرار&#34; بشكل جماعي

الاحتلال يرفض النظر في التماس محرري "وفاء الأحرار" بشكل جماعي

الرجوب: نعمل لوضع آليات للنهوض بالحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية

الرجوب: نعمل لوضع آليات للنهوض بالحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية

منظمة أطباء بلا حدود توسع أنشطتها دعماً لمصابي غزة

منظمة أطباء بلا حدود توسع أنشطتها دعماً لمصابي غزة

رام الله: إطلاق ميثاق شرف حماية الأطفال من الانتهاك الإعلامي

رام الله: إطلاق ميثاق شرف حماية الأطفال من الانتهاك الإعلامي

أبو نعيم: المرحلة المقبلة الأخطر والأصعب بظل استقبال أعداد جديدة من العالقين

أبو نعيم: المرحلة المقبلة الأخطر والأصعب بظل استقبال أعداد جديدة من العالقين

نتنياهو يُعلّق على اعتقال فلسطيني من غزة متهماً بقتل جندييْن قبل عشر سنوات

نتنياهو يُعلّق على اعتقال فلسطيني من غزة متهماً بقتل جندييْن قبل عشر سنوات

غنام: لجان الرقابة والتفتيش ستُكثف جولاتها لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية

غنام: لجان الرقابة والتفتيش ستُكثف جولاتها لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية

منوعات

أنباء عن اكتئاب &#34;حسين الجسمي&#34; وتفكيره في الاعتزال

أنباء عن اكتئاب "حسين الجسمي" وتفكيره في الاعتزال

اتهامات لـ &#34;إليسا&#34; بالإساءة لسوريا.. كيف ردت؟

اتهامات لـ "إليسا" بالإساءة لسوريا.. كيف ردت؟

&#34;دنيا سمير غانم&#34; تثير الجدل بسبب صورة لشبيهتها الإيطالية

"دنيا سمير غانم" تثير الجدل بسبب صورة لشبيهتها الإيطالية

ملحم زين: للأسف احنا محكومين من شياطين

ملحم زين: للأسف احنا محكومين من شياطين

نوال الزغبى تُهاجم الشرطة اللبنانية: يا عيب الشوم

نوال الزغبى تُهاجم الشرطة اللبنانية: يا عيب الشوم

وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني الشقيق في العاصمة الألمانية برلين

وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني الشقيق في العاصمة الألمانية برلين

هند صبري: 2020 سنة عجيبة

هند صبري: 2020 سنة عجيبة

شاهد: آخر ظهور سينمائي للراحلة رجاء الجداوي

شاهد: آخر ظهور سينمائي للراحلة رجاء الجداوي

هل ركّب سعد الصغير دعامات بالقلب؟

هل ركّب سعد الصغير دعامات بالقلب؟

فنانون لبنانيون يشاركون باحتجاجات بيروت

فنانون لبنانيون يشاركون باحتجاجات بيروت

عربي

الصحة العراقية: تسجيل 2726 إصابة و82 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة العراقية: تسجيل 2726 إصابة و82 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

العاهل الأردني يعلن إرسال فرق إنقاذ وإمدادات غذائية وطبية لدعم لبنان

العاهل الأردني يعلن إرسال فرق إنقاذ وإمدادات غذائية وطبية لدعم لبنان

السيسي يدعو اللبنانيين للتكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية

السيسي يدعو اللبنانيين للتكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية

الثاني خلال اليوم.. استقالة وزير البيئة اللبناني من منصبه

الثاني خلال اليوم.. استقالة وزير البيئة اللبناني من منصبه