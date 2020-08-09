السيطرة على حريق هائل بعد انقلاب صهريج وقود بالكويت

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رام الله - دنيا الوطن

سيطرت خمس فرق إطفاء، على حریق ھائل اندلع، اليوم الأحد، في صھریج لنقل الوقود، بعد انقلابه على طریق الجھراء باتجاه المطلاع غربي الكويت، حسبما أعلنت الإدارة العامة للإطفاء.



وقالت الأدارة في بیان صحفي: "إن بلاغا ورد إلى غرفة عملیات الإطفاء یفید بوقوع حریق ھائل من جراء انقلاب صھریج لنقل وقود الدیزل، بحمولة 36 ألف لتر"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وتوجهت فرق الإطفاء من مراكز مختلفة إلى موقع الحادث، وتمكنت من السیطرة على الحريق بسرعة قیاسیة رغم انتشار ألسنة اللھب التي طالت مركبتین وأشجارا على جانب الطریق، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وأشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة قائد الصھریج، وھو وافد من جنسیة عربیة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.