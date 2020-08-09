غانتس وكوخافي: سنرد على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد بيني غانتس وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، ورئيس أركانه، أفيف كوخافي، أن استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، سيؤدي إلى رد عنيف، حتى لو وصل الى تصعيد.



جاء ذلك خلال جلسة نقاش بين الطرفين، عقدت اليوم الأحد، حول التوترات مع قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع القناة 12 الإسرائيلية.



في السياق، أكدت القناة ذاتها، أن إسرائيل نقلت رسالة تهديد، لحركة حماس، مفادها أنه إذا لم تتوقف عن إطلاق البالونات، فإن إسرائيل ستصعد من ردودها.



وكان اعلام الاحتلال الاسرائيلي، قد زعم في وقت سابق من اليوم، أن حريقيْن اندلعا في كيبوتس (بئيري) في المجلس الاقليمي (أشكول)، بفعل اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.