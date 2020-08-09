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المفوضية الأوروبية تخصص 30 مليون يورو إضافية لمساعدة لبنان

المفوضية الأوروبية تخصص 30 مليون يورو إضافية لمساعدة لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستخصص 30 مليون يورو إضافية لدعم لبنان في التعاطي مع آثار الدمار الذي خلفه الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وأضافت المفوضية في بيان اليوم الأحد، خلال مؤتمر دعم لبنان، والذي استضافته باريس افتراضيا: "تعهدت المفوضية الأوروبية بتمويل جديد قيمته 30 مليون يورو للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الانفجار"، موضحة أن ذلك يضاف إلى 33 مليون يورو كانت رئيسة المفوضية قد أعلنت عنها سابقا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وذكر البيان أن التمويل الجديد سوف يمرر من خلال وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية، وسوف تتم مراقبته بشكل حازم بحيث يستفيد منها مئات الآلاف".

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة.

وقال مسؤولون إن الانفجار، وفق المعلومات الأولية، حصل جراء اشتعال وانفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بالمرفأ منذ نحو 6 سنوات.

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