عون: سنحاسب كل من ثبت تورطه بانفجار مرفأ بيروت وفق القوانين اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه سيتم محاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه بانفجار مرفأ بيروت وفق القوانين اللبنانية.



وقال عون خلال افتتاح مؤتمر الدعم للبنان، الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة: "لقد التزمت أمام شعبي بتحقيق العدالة، اذ وحدها، العدالة، يمكن أن تقدّم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني، والتزمت أيضاً بأن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف عون: "لن أطيل عليكم وأشرح ما سببته الكارثة في بيروت على جميع المستويات، الإنسانية، الاجتماعية، الصحية، التربوية والاقتصادية، وتركت جروحا في كل بيت، الزلزال ضربنا ونحن في خضم أزمات اقتصادية ومالية ونزوح، بالإضافة الى انعكاسات (كورونا)، مما يجعل مجابهة تداعياته تتخطى قدرة هذا الوطن".



وأكد ماكرون بدوره، خلال افتتاح المؤتمر الذي يعقد عبر الفيديو، على ضرورة التحرك بسرعة وفعالية "لأن مستقبل لبنان على المحك"، مؤكدا أن بلاده "تعمل ما في وسعها لتجنب الفوضى في لبنان، لأنها لا تخدم الوضع".



وبعد كلمة الافتتاح التي ألقاها الرئيس الفرنسي في "مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني"، تحولت الجلسة الى جلسة مغلقة.