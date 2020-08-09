الهلال الاحمر الفلسطيني بلبنان: وفاة لاجئ فلسطيني متأثراً بإصابته بانفجار بيروت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، بوفاة اللاجئ الفلسطيني فرانس متعب الدحويش، اليوم الأحد، متأثرا بجراح أصيب بها في انفجار مرفأ بيروت، بحسب ما جاء على موقع وكالة الرأي.



يذكر أن انفجاراً هائلاً، وقعت قبل عدة أيام، في مرفأ بالعاصمة اللبنانية (بيروت)، أسفر عن وفاة 158 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 5000 آخرين.