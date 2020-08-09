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أمير قطر يعلن مساهمة بـ50 مليون دولار لمساعدة لبنان

أمير قطر يعلن مساهمة بـ50 مليون دولار لمساعدة لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الأحد، أن بلاده ستقدم للبنان 50 مليون دولار أمريكي في إطار مساعدته على تخطي تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وجاء ذلك خلال مشاركة أمير قطر في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، والذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عبر الاتصال المرئي. 

وقال الشيخ تميم: "سنعلن خلال الأيام المقبلة عن مساهمتنا في إعادة إعمار بيروت ويجب أن يترك الحوار حول القضايا الداخلية للشعب اللبناني ولوعيه"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان ماكرون، أكد خلال افتتاح المؤتمر إننا يجب أن نتحرك بسرعة وفعالية لأن مستقبل لبنان على المحك، مؤكدا أن بلاده تعمل ما في وسعها لتجنب الفوضى في لبنان لأنها لا تخدم الوضع.

بدوره قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه التزم أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة، مؤكدا أن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".

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