شاهد: اندلاع حريقيْن في مستوطنة (بئيري) بمجلس أشكول











رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن حريقين اندلعا، مساء اليوم الأحد، في مستوطنة (بئيري) في المجلس الإقليمي (أشكول).وأشارت القناة، إلى أن هناك اشتباه بأن الحريقيْن، اندلعا بفعل البالونات الحارقة التي اطلقت من قطاع غزة.يشار إلى أن اعلان الاحتلال الاسرائيلي، قد زعم في وقت سابق من اليوم، أنه تم اطلاق نار من قطاع غزة، تجاه قوات الاحتلال عند السياج الفاصل.وردت قوات الاحتلال الاسرائيلي باستهداف نقطة رصد ميداني، عند السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.