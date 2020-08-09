غزة: رواد يتناقلون صوراً لمدارس "غير نظيفة".. والتعليم: "سنحصر الصور ونُقيّم الوضع ونسد الثغرات"

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

عاد طلاب قطاع غزة في كافة المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لـ (أونروا)، أمس السبت، إلى مقاعد الدراسة، للمرحلة الاستدراكية، بشكل منتظم، ولكن تناقل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو تُظهر عدم تنظيف وتعقيم بعض مدارس القطاع على عكس ما أعلنته الوزارة عن انتهاء استعدادها لاستقبال الطلاب، وبدء العام الجديد، وتعقيم كافة المدارس، خصوصاً وأن بعضها قد استخدم لحجر العائدين من السفر، وبعض المصابين بفيروس (كورونا).



ورداً على تلك الصور، قال مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم، بغزة، معتصم الميناوي: أنفي هذه الصورة السيئة التي تناولتها بعض مواقع التواصل جملة وتفصيلاً، بهذا الشكل الذي ظهرت فيه، مدارسنا هي مدارس ممتازة، والعمل على بدء العام الدراسي، كان وما زال على قدم وساق من قبل وزارة التربية والتعليم.



وأضاف الميناوي لـ"دنيا الوطن": " المسؤولون بالتعليم، قاموا بوضع الخطط اللازمة لاستقبال الطلبة، وقامت طواقمنا بتنظيف المدارس بشكل كبير، بل وكبير جداً، تبين لنا من خلال التقييم بعض الملاحظات البسيطة، التي لا ننكرها بالميدان، وللأسف الشديد استغلها بعض أولياء الأمور، وتناسوا الصورة الوردية التي أظهرتها وزارة التربية والتعليم، عبر وسائل الإعلام المختلفة".



وشدد على أن وزارة التربية والتعليم، لم تالو جهداً على الإطلاق في تسير كل طاقاتها وإمكاناتها من أجل استقبال أمثل للطلبة وتجهيز الفصول المدرسية على النحو الأمثل، إلا أن البعض يُصر على إظهار الصورة السيئة، وشعبنا الفلسطيني سيدحض هذه الصورة خلال اليومين القادمين.



وكشف، أن وزارة التربية والتعليم، عقدت اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً برئاسة وكيل الوزارة، وبحضور مدراء التربية والتعليم وأقسام الصحة المدرسية، وأقسام الخدمات في المديريات السبع، لتقييم الحالة، والاستماع لهم.



وأردف مدير عام العلاقات العامة: كان هناك بعض المدارس القليلة جداً غير نظيفة، وقد طلب منا وكيل الوزارة بعمل حصر كامل بكافة الصور التي ظهرت، وطلب من كل المدراء العامين بالعودة إلى الميدان مرة أخرى؛ للتأكد من سلامة العملية التعليمية، ومن سلامة الأثاث، ووضع تقييم موضوعي للعملية التعليمية، حتى إن تبين لنا وجود بعض الثغرات، سنسدها على الفور.



وقال: أكد مدراء التربية والتعليم جميعاً على أنهم لم يألو جداً في متابعة الميدان التربوي ومتابعة مدارسهم الـ 420 مدرسة، وأشادوا بجهود العاملين في هذا الإطار، حيث إنهم تابعوا الأوضاع من الساعة 6 صباحاً ميدانياً، مشيراً إلى أن النظام التعليمي، سينتظم بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.



وختم: نؤكد أن صورة وزارة التربية والتعليم صورة وردية، ورغم قلة الإمكانات وشحها؛ إلا أن الوزارة آثرت مصلحة الطلبة في بدء العام الدراسي الجديد، والتبكير للعام الدراسي، وهناك خطة لعملية التبكير أعلنها عنها، وهي (الخطة الاستدراكية).