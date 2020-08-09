شؤون فلسطينية

نتنياهو يُعلّق على اعتقال فلسطيني من غزة متهماً بقتل جندييْن قبل عشر سنوات

نتنياهو يُعلّق على اعتقال فلسطيني من غزة متهماً بقتل جندييْن قبل عشر سنوات
نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد: إنه تم إبلاغه اليوم، بشأن اعتقال فلسطيني، "تورط" في قتل جنديين على الحدود مع القطاع قبل عشر سنوات.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن "دولة إسرائيل" لن يرتاح بالها، حتى محاسبة كل من يريد النيل منها حتى لو مرت سنين، وفق تعبيره.

وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) اليوم الأحد، اعتقال فلسطيني من قطاع غزة، بعد اتهامه بقتل جندييْن إسرائيلييْن قبل عشر سنوات.

ووفق ما قاله موقع (i24news) الإسرائيلي، فإنه تم الإعلان عن اعتقال عبد الله الدغمة، من سكان رفح، جنوب القطاع، بزعم مشاركته في عملية جرت على حدود القطاع بتاريخ 26 آذار/ مارس 2010.

وقُتل في العملية جنديان، هما إيلان سفياتكوفسكي، وإليراز بيرتس، أحدهما برتبة رائد، وأصيب جنديان آخران.

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