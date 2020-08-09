انطلاق مؤتمر المانحين لأجل لبنان وماكرون يؤكد أن المساعدات ستصل بأسرع وقت

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد: إن تقديم المساعدات إلى لبنان، سيتم بأسرع ما يمكن تحت مراقبة الأمم المتحدة.



جاء ذلك، في افتتاح أعمال مؤتمر المانحين من أجل لبنان، الذي انطلق اليوم، عبر دائرة تلفزيونية، بمشاركة عدد من زعماء العالم.



وأضاف: أنه "يتعين علينا العمل سريعاً، ويجب أن تذهب المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض"، مشدداً على أن وعود المساعدات، التي تعلن في مؤتمر المانحين، يجب أن تكون مجرد بداية.



وتابع ماكرون، أن المساعدات ستصل إلى المجتمع المدني في لبنان، وبمشاركة صندوق النقد، ومؤسسات مالية دولية، مؤكداً أن على السلطات القيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي يطالب بها الشعب.



وتابع الرئيس الفرنسي: أنه يجب مساعدة لبنان، حتى يتجنب الفوضى، مشيراً إلى أنها تحركها أطراف تريد زعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة.