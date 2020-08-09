شؤون فلسطينية

غنام: لجان الرقابة والتفتيش ستُكثف جولاتها لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية

غنام: لجان الرقابة والتفتيش ستُكثف جولاتها لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، أن لجان الرقابة والتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة العامة في المحافظة، ستكثف من جولاتها الميدانية؛ للتأكد من التزام المواطنين والمنشآت بالبروتوكول الصحي، والتعليمات والإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة المواطنين، وصحتهم، ومنعاً لتفشي فيروس (كورونا).

جاء ذلك، خلال لقاء عقدته غنام في مقر المحافظة، اليوم الأحد، ضم كافة جهات الاختصاص؛ لمناقشة آليات تنفيذ الرقابة والتفتيش والالتزام بالبروتوكولات الصحية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، حول تشكيل لجان الرقابة والتفتيش الميدانية في المحافظات.

وبينت غنام، أن هذه الجولات، ستتم وفق برنامج يومي؛ لتشمل كافة القطاعات في جميع المناطق، وخاصة في ريف وقرى المحافظة، وسيتم فرض العقوبات على المخالفين ، وفقاً للقانون.

وشددت على ضرورة التكامل بين كافة مؤسساتنا؛ للخروج من الأزمة بأقل الأضرار، لافتة إلى أن المحافظة، تفتخر بحالة الانسجام والشراكة، بين كافة مؤسساتها خدمة للمواطن.

ووجهت غنام تحياتها للأجهزة الأمنية، ولكافة الطواقم العاملة في الميدان، التي تواصل الليل بالنهار؛ للحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا، داعية كافة المواطنين وأصحاب المنشآت لضرورة الالتزام بالتعليمات، وخاصة ارتداء الكمامة، وعدم التجمع أو الاكتظاظ، بالإضافة لاتباع وسائل الوقاية والتعقيم.

يشار إلى أن اللقاء، ضم مدراء الشرطة، والضابطة الجمركية والصحة، والاقتصاد الوطني، والزراعة، والتنمية الاجتماعية، والعمل، والحكم المحلي، والنقل والمواصلات.

أخبار ذات صلة

الهلال الاحمر الفلسطيني بلبنان: وفاة لاجئ فلسطيني متأثراً بإصابته بانفجار بيروت

الهلال الاحمر الفلسطيني بلبنان: وفاة لاجئ فلسطيني متأثراً بإصابته بانفجار بيروت

شاهد: اندلاع حريقيْن في مستوطنة (بئيري) بمجلس أشكول

شاهد: اندلاع حريقيْن في مستوطنة (بئيري) بمجلس أشكول

الاحتلال يرفض النظر في التماس محرري &#34;وفاء الأحرار&#34; بشكل جماعي

الاحتلال يرفض النظر في التماس محرري "وفاء الأحرار" بشكل جماعي

الرجوب: نعمل لوضع آليات للنهوض بالحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية

الرجوب: نعمل لوضع آليات للنهوض بالحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية

منظمة أطباء بلا حدود توسع أنشطتها دعماً لمصابي غزة

منظمة أطباء بلا حدود توسع أنشطتها دعماً لمصابي غزة

رام الله: إطلاق ميثاق شرف حماية الأطفال من الانتهاك الإعلامي

رام الله: إطلاق ميثاق شرف حماية الأطفال من الانتهاك الإعلامي

أبو نعيم: المرحلة المقبلة الأخطر والأصعب بظل استقبال أعداد جديدة من العالقين

أبو نعيم: المرحلة المقبلة الأخطر والأصعب بظل استقبال أعداد جديدة من العالقين

نتنياهو يُعلّق على اعتقال فلسطيني من غزة متهماً بقتل جندييْن قبل عشر سنوات

نتنياهو يُعلّق على اعتقال فلسطيني من غزة متهماً بقتل جندييْن قبل عشر سنوات

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الرجوب: نعمل لوضع آليات للنهوض بالحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية

الرجوب: نعمل لوضع آليات للنهوض بالحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية

منظمة أطباء بلا حدود توسع أنشطتها دعماً لمصابي غزة

منظمة أطباء بلا حدود توسع أنشطتها دعماً لمصابي غزة

رام الله: إطلاق ميثاق شرف حماية الأطفال من الانتهاك الإعلامي

رام الله: إطلاق ميثاق شرف حماية الأطفال من الانتهاك الإعلامي

غنام: لجان الرقابة والتفتيش ستُكثف جولاتها لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية

غنام: لجان الرقابة والتفتيش ستُكثف جولاتها لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية

الاحتلال يقتحم سهل البقيعة شرق طوباس

الاحتلال يقتحم سهل البقيعة شرق طوباس

محافظ طوباس والأغوار الشمالية يترأس اجتماع لجنة الرقابة والتفتيش بالمحافظة

محافظ طوباس والأغوار الشمالية يترأس اجتماع لجنة الرقابة والتفتيش بالمحافظة

&#34;الصحة&#34; بغزة تُعزز إجراءاتها الوقائية استعداداً لاستقبال العائدين

"الصحة" بغزة تُعزز إجراءاتها الوقائية استعداداً لاستقبال العائدين

تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية

تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية

منوعات

أنباء عن اكتئاب &#34;حسين الجسمي&#34; وتفكيره في الاعتزال

أنباء عن اكتئاب "حسين الجسمي" وتفكيره في الاعتزال

اتهامات لـ &#34;إليسا&#34; بالإساءة لسوريا.. كيف ردت؟

اتهامات لـ "إليسا" بالإساءة لسوريا.. كيف ردت؟

&#34;دنيا سمير غانم&#34; تثير الجدل بسبب صورة لشبيهتها الإيطالية

"دنيا سمير غانم" تثير الجدل بسبب صورة لشبيهتها الإيطالية

ملحم زين: للأسف احنا محكومين من شياطين

ملحم زين: للأسف احنا محكومين من شياطين

نوال الزغبى تُهاجم الشرطة اللبنانية: يا عيب الشوم

نوال الزغبى تُهاجم الشرطة اللبنانية: يا عيب الشوم

وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني الشقيق في العاصمة الألمانية برلين

وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني الشقيق في العاصمة الألمانية برلين

هند صبري: 2020 سنة عجيبة

هند صبري: 2020 سنة عجيبة

شاهد: آخر ظهور سينمائي للراحلة رجاء الجداوي

شاهد: آخر ظهور سينمائي للراحلة رجاء الجداوي

هل ركّب سعد الصغير دعامات بالقلب؟

هل ركّب سعد الصغير دعامات بالقلب؟

فنانون لبنانيون يشاركون باحتجاجات بيروت

فنانون لبنانيون يشاركون باحتجاجات بيروت

عربي

الإمارات: حالة وفاة و225 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: حالة وفاة و225 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الرئيس اللبناني يدعو القضاء المحلي لسرعة التأكد ممَّن هو &#34;مجرم أو بريء&#34;

الرئيس اللبناني يدعو القضاء المحلي لسرعة التأكد ممَّن هو "مجرم أو بريء"

مصدر أمني لبناني: الانفجار الهائل بمرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 متراً

مصدر أمني لبناني: الانفجار الهائل بمرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 متراً

مصر: مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير مروع في بنها

مصر: مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير مروع في بنها