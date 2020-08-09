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شؤون فلسطينية

محافظ طوباس والأغوار الشمالية يترأس اجتماع لجنة الرقابة والتفتيش بالمحافظة

محافظ طوباس والأغوار الشمالية يترأس اجتماع لجنة الرقابة والتفتيش بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
ترأس اللواء يونس العاصي، محافظ طوباس والأغوار الشمالية اليوم، اجتماعاً للجنة الرقابة والتفتيش، والتي تضم في عضويتها أعضاء لجنة السلامة العامة، وممثلين عن مؤسسات مدنية وأمنية ذات علاقة.

وأكد العاصي، خلال اجتماع اللجنة، والتي كانت قد أقرت بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخراً، على ضرورة أن تقوم هذه اللجنة بدورها في تنفيذ البروتوكول الصحي للحفاظ على المحافظة خالية من وباء (كورونا)، داعياً اللجنة إلى تكثيف نشاطاتها التفتيشية، والتي يجب أن تشمل كافة القطاعات، ومناحي الحياة بالمحافظة.

وأشار إلى ضرورة التعايش مع هذا الفيروس مع ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية المقرة؛ للحفاظ على المحافظة من هذا الوباء، الذي تمت السيطرة عليه إلى حد ما، وذلك بفضل وعي المواطن في المحافظة.

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