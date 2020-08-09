الصحة بغزة: لم يتم إجراء أية عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، بغزة اليوم الأحد، بأنه لم يتم إجراء أية عينة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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أفادت وزارة الصحة، بغزة اليوم الأحد، بأنه لم يتم إجراء أية عينة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية بالقطاع، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه لم تسجيل أية إصابة جديدة بالفيروس في القطاع.
وتتواجد في مراكز الحجر بقطاع غزة للعلاج حتى الآن، ست حالات نشطة بالفيروس.
للاطلاع على التقرير
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