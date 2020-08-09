الصحة بغزة: لم يتم إجراء أية عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية





وأضافت في تقريرها اليومي الخاص بالحالة الوبائية بالقطاع، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه لم تسجيل أية إصابة جديدة بالفيروس في القطاع.





وتتواجد في مراكز الحجر بقطاع غزة للعلاج حتى الآن، ست حالات نشطة بالفيروس.





للاطلاع على التقرير

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بغزة اليوم الأحد، بأنه لم يتم إجراء أية عينة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.