"الصحة" بغزة تُعزز إجراءاتها الوقائية استعداداً لاستقبال العائدين





وأشار إلى أنه تم فرز حالات المرضى، الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، والمرضى المزمنين، والفتيات والشباب، والعائلات، والمخالطين لحالات مصابة.



وأضاف: أنه تم التجهيز لإجراء فحص (كورونا) لجميع العائدين أول دخولهم؛ لتقييم حالتهم من خلال الطواقم الطبية المدربة والمؤهلة لذلك، على أن يتم توزيع الحالات على أماكن الحجر الصحي كل حسب حالته، لافتاً أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية صحة المرضى والطواقم الطبية والتمريضية، وتمنع من انتقال العدوى.



وقال: إن الوزارة، تتابع إجراء تدريبات مكثفة لكوادرها الصحية العاملة في المستشفيات، ومراكز الرعاية الأولية والعاملين في مجال الإسعاف والطوارئ؛ لإبقائهم على درجة عالية من الاستعداد والجهوزية؛ لمواجهة فيروس (كورونا).







وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، قال في السادس من آب/ أغسطس الجاري: إن فتح (معبر رفح البري) خلال أيام قريبة، بعد انتهاء تجهيزات استقبال نحو 2000 عالق متوقع دخولهم للقطاع.

وأضاف: هناك فرصة مناسبة لأبناء شعبنا من العالقين في الداخل والخارج؛ لترتيب أمورهم ما بين موعد الإعلان عن فتح معبر رفح فعلياً، وبدء العمل باستقبال العالقين.

ووفق معروف، فإنه سيتم توزيع العالقين على مراكز الحجر الصحي في الوسطى والشمال والجنوب، بالإضافة للمراكز الصحية الأخرى، حسب ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

رام الله - دنيا الوطنأكد د. رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى في الإدارة العامة للمستشفيات، بغزة، أن وزارة الصحة، اتخذت تدابير وقائية إضافية، باتباع معايير الجودة، ومكافحة العدوى ضمن الإجراءات الطبية الوقائية لمواجهة فيروس (كورونا)، استعداداً لاستقبال آلاف المواطنين العائدين عبر معبري (رفح) و(بيت حانون/ إيرز).وأوضح العبادلة في تصريح نشرته وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، أن الوزارة قامت بتجهيز عدة أماكن لانتظار الحالات، والحفاظ عليها من الاختلاط غير الآمن، بحيث تكون موزعة حسب الفئات.