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عربي

الإمارات: حالة وفاة و225 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: حالة وفاة و225 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، (كوفيد- 19) من جنسيات مختلفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقالت وزارة الصحة في البلاد: إن جميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 62 ألفاً و525 حالة.

كما أعلنت الوزارة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في البلاد 357 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 323 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

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