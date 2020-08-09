الإمارات: حالة وفاة و225 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، (كوفيد- 19) من جنسيات مختلفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت وزارة الصحة في البلاد: إن جميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 62 ألفاً و525 حالة.



كما أعلنت الوزارة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في البلاد 357 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 323 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

رام الله - دنيا الوطن