المحكمة العسكرية بغزة تُمهل مسؤولاً بجهاز المخابرات عشرة أيام لتسليم نفسه

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رام الله - دنيا الوطن

أمهلت المحكمة العسكرية الخاصة، التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، مسؤولاً في جهاز المخابرات، التابع للسلطة الفلسطينية عشرة أيام، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.



ووفق ما نقلته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، فإن المسؤول هو العميد في جهاز المخابرات، شعبان عبد الله الغرباوي.



وبدأت المهلة من تاريخ يوم الأربعاء الموافق 29 تموز/ يوليو 2020، فيما شددت المحكمة، على أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فار من وجه العدالة، وسيحاكم غيابياً.



وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجوده، أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه، متستراً على مجرم فار من وجه العدالة.



وكانت المحكمة العسكرية، بغزة، أمهلت في الرابع من آب/أغسطس الجاري، ستة متهمين، بينهم الغرباوي، عشرة أيام لتسليم أنفسهم.



وقالت المحكمة وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إنها أمهلت المتهمين: نبيل عبد الحي مقداد، هوية رقم (410051916)، وعبد الرحيم رباح عبيد، هوية رقم (926806076)، وياسر سليمان السكران، هوية رقم (410137319)، وصفوت صابر الحلبي هوية رقم (435245613)، ووليد محمد أبو عودة هوية رقم،(975275541)، عشرة أيام من تاريخ يوم الأربعاء الموافق 29/07/2020 لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.



واتهمت وزارة الداخلية بغزة، في كانون الثاني/ يناير الماضي، الغرباوي بتشكيل خلية من ضباط جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتكليفها بمتابعة ورصد وجمع معلومات حول الشهيد بهاء أبو العطا، قبل أيام من اغتياله، وفق ما قالت.