تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية

ووفق تصريح لمحافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، فإن الحالات موزعة بواقع ثلاث حالات في مدينة قلقيلية، واثنتين في حبلة.



وبذلك، يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) 95 إصابة.







رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية، ظهر اليوم الأحد، خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين.