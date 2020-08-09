تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية، ظهر اليوم الأحد، خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين.
سجلت محافظة قلقيلية، ظهر اليوم الأحد، خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين.
ووفق تصريح لمحافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، فإن الحالات موزعة بواقع ثلاث حالات في مدينة قلقيلية، واثنتين في حبلة.
وبذلك، يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) 95 إصابة.
وبذلك، يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) 95 إصابة.
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