الاحتلال يُعلن اعتقال فلسطيني من القطاع بتهمة قتل جندييْن قبل عشر سنوات

وحسب لائحة الاتهام، فإن (شاباك) اعتقل الدغمة، الشهر الماضي، لدى وصوله إلى معبر بيت حانون/ إيرز، بعد حصوله على تصريح بالدخول إلى إسرائيل، والتوجه إلى مستشفى (تل هشومير) من أجل التبرع بنخاع شوكي لشقيقه الذي يرقد في المستشفى.





وجرى الاعتقال، بعد تحقيق (شاباك) والشرطة الإسرائيلية مع الدغمة في المعبر.





وبادعاء (شاباك): أنه خلال استجواب الدغمة، تبين أنه "متورط في هجوم وقع في 26 آذار/ مارس 2010، وقع قرب الجدار الفاصل المحاذي لكيبوتس (نيريم) بالقرب من قطاع غزة، قتل فيه الجنديان، وفق زعمه.