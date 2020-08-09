الاحتلال يُعلن اعتقال فلسطيني من القطاع بتهمة قتل جندييْن قبل عشر سنوات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) اليوم الأحد، اعتقال فلسطيني من قطاع غزة، بعد اتهامه بقتل جندييْن إسرائيلييْن قبل عشر سنوات.
ووفق ما قاله موقع (i24news) الإسرائيلي، فإنه تم الإعلان عن اعتقال عبد الله الدغمة، من سكان رفح، جنوب القطاع، بزعم مشاركته في عملية جرت على حدود القطاع بتاريخ 26 آذار/ مارس 2010.
وقُتل في العملية جنديان، هما إيلان سفياتكوفسكي، وإليراز بيرتس، أحدهما برتبة رائد، وأصيب جنديان آخران.
وزعم (شاباك) في بيان له: أن الدغمة (38 عامًا) تم اعتقاله في السادس من تموز/ يوليو الماضي للتحقيق معه، وذلك على خلفية الاشتباه بضلوعه في عملية ضد الجيش.
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) اليوم الأحد، اعتقال فلسطيني من قطاع غزة، بعد اتهامه بقتل جندييْن إسرائيلييْن قبل عشر سنوات.
ووفق ما قاله موقع (i24news) الإسرائيلي، فإنه تم الإعلان عن اعتقال عبد الله الدغمة، من سكان رفح، جنوب القطاع، بزعم مشاركته في عملية جرت على حدود القطاع بتاريخ 26 آذار/ مارس 2010.
وقُتل في العملية جنديان، هما إيلان سفياتكوفسكي، وإليراز بيرتس، أحدهما برتبة رائد، وأصيب جنديان آخران.
وزعم (شاباك) في بيان له: أن الدغمة (38 عامًا) تم اعتقاله في السادس من تموز/ يوليو الماضي للتحقيق معه، وذلك على خلفية الاشتباه بضلوعه في عملية ضد الجيش.
وحسب لائحة الاتهام، فإن (شاباك) اعتقل الدغمة، الشهر الماضي، لدى وصوله إلى معبر بيت حانون/ إيرز، بعد حصوله على تصريح بالدخول إلى إسرائيل، والتوجه إلى مستشفى (تل هشومير) من أجل التبرع بنخاع شوكي لشقيقه الذي يرقد في المستشفى.
وجرى الاعتقال، بعد تحقيق (شاباك) والشرطة الإسرائيلية مع الدغمة في المعبر.
وبادعاء (شاباك): أنه خلال استجواب الدغمة، تبين أنه "متورط في هجوم وقع في 26 آذار/ مارس 2010، وقع قرب الجدار الفاصل المحاذي لكيبوتس (نيريم) بالقرب من قطاع غزة، قتل فيه الجنديان، وفق زعمه.
التعليقات