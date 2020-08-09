الرئيس اللبناني يدعو القضاء المحلي لسرعة التأكد ممَّن هو "مجرم أو بريء"

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، المطالبة بتحقيق دولي بقضية مرفأ بيروت، "تضييعاً للوقت".



ودعا عون في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، القضاء المحلي، إلى سرعة التأكد ممَّن هو "مجرم أو بريء".



وكان عون قال في تصريحات له يوم الجمعة: إنه "في هذه القضية لن يكون هناك صغير أو كبير، بل ستكون أبواب المحاكم كلها مفتوحة أمام الكبار والصغار على حد سواء".



وأدى الانفجار، الذي استهدف مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، إلى مصرع 154 شخصاً وإصابة نحو 5000 آخرين، وتشريد نحو ربع مليون شخص.