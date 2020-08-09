الخارجية تُطالب بوضع عناصر المستوطنين التي تمارس الإرهاب ضد شعبنا على قوائم الإرهاب

دانت وزاره الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، إقدام عناصر منظمات المستوطنين الإرهابية المتمركزة في بؤرة الإرهاب (يتسهار) هذا اليوم، بمهاجمة مركبات المواطنين الفلسطينيين، وإلقاء الحجارة عليها في الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، مما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى نزال الحكومي لتلقي العلاج.







وقالت الخارجية: إذن؛ من جديد يطل الإرهاب اليهودي برأسه من (يتسهار) ليواصل اعتداءاته الاستفزازية العنصرية على المواطنين الفلسطينيين، ويهدد حياة المارة على الطرقات العامة.





وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وغيره من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة على تلال وهضاب الضفة الغربية المحتلة، والتي





وتطالب الوزارة الدول كافة بوضع منظمات الإرهاب اليهودي المنتشرة في المستعمرات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائياً، ومنعهم من دخول أراضيها، وتؤكد أن رعاية الحكومة الإسرائيلية لتنظيمات المستوطنين الإرهابية، وإسنادها ودعمها لها هو إرهاب دولة منظم.



رام الله - دنيا الوطنتمارس إرهابها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومزروعاتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم بحماية قوات الاحتلال.