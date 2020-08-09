شؤون فلسطينية

فلسطين: انخفاض ملحوظ بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) ولا وفيات جديدة

فلسطين: انخفاض ملحوظ بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) ولا وفيات جديدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين، اليوم الأحد، انخفاضاً ملحوظاً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، في تصريح صحفي نشرته صفحة الوزارة على (فيسبوك)، تسجيل 277 إصابة جديدة، نزولاً عن نحو 426 إصابة تم تسجيلها يوم أمس السبت.

كما سجلت وزارة الصحة، 239 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة، أن الإصابات الجديدة، توزعت في 7 محافظات هي: الخليل (172)، نابلس (12)، بيت لحم (23)، قلقيلية (5)، رام الله والبيرة (25)، طولكرم (4)، ضواحي القدس(36).

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة، سجلت في محافظات: جنين (38)، نابلس (25)، قلقيلية (8)، الخليل (105)، أريحا والأغوار (49)، طولكرم (14).

وأوضحت وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي، بلغت 55.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 44.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 14 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ثلاثة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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