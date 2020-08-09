مصدر أمني لبناني: الانفجار الهائل بمرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 متراً

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مصدر أمني لبناني، اليوم الأحد: إن الانفجار الهائل في مرفأ بيروت، أحدث حفرة بعمق 43 متراً.



وأضاف المصدر، أن "خبراء تفجير فرنسيين، اكتشفوا أن انفجار المرفأ، خلف حفرة بعمق 43 متراً"، وفق ما نقل موقع راديو (مونت كارلو).



وكان المعهد الأميركي للجيوفيزياء ومقره ولاية فيرجينيا الأميركية، أكد أن قوة الانفجار، تعادل زلزالاً شدته 3.3 درجات على مقياس (ريختر).



وعلى سبيل المقارنة، أحدث انفجار قنبلة ذرية من 104 كيلوطن عام 1962 في موقع "سيدان" للتجارب النووية في نيفادا (في غرب الولايات المتحدة)، حفرة بعمق يقارب 100 متر.



وأدى الانفجار، الذي استهدف مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، لمصرع 154 شخصاً وإصابة نحو 5000 آخرين، وتشريد نحو ربع مليون شخص.



وتسبب بالكارثة انفجار مستودع خُزن فيه، وفق رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم، منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية.