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مصر: مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير مروع في بنها

مصر: مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير مروع في بنها
رام الله - دنيا الوطن
لقى ثمانية أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث سير مروع وقع في مدينة بنها، عاصمة محافظة القليوبية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء الحادث، جراء تصادم مروع بين (ميكروباص) و(سيارة نقل على الطريق الإقليمى دائرة مركز بنها، تجاه محافظة الشرقية.

ووفق موقع صحيفة (اليوم السابع)، فقد انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى مكان الحادث، بينما كان عدد الوفيات والإصابات كبيراً.

وأضاف: تلقى اللواء فخر العربى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بوقوع حادث تصادم مروع بطريق الإقليمى دائرة مركز بنها، وبالانتقال والفحص، تبين تصادم سيارة ميكروباص بنقل من الخلف، ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص من ركاب الميكروباص، وجارى نقل الجثث إلى المستشفيات، وجارى تحرير محضر بالحادث.

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