الكويت: وفاة عامليْن في حادث بمشروع بناء مرافق غاز

توفي اثنان من عاملي الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، في حادث بمشروع بناء مرافق الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن (كيبيك) قولها: "سنتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق الشامل لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).









رام الله - دنيا الوطن