الكويت: وفاة عامليْن في حادث بمشروع بناء مرافق غاز
رام الله - دنيا الوطن
توفي اثنان من عاملي الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك)، في حادث بمشروع بناء مرافق الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن (كيبيك) قولها: "سنتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق الشامل لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن (كيبيك) قولها: "سنتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق الشامل لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
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