السعودية: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية، في المملكة العربية السعودية.



وقالت في تغريدة عبر حسابها على (تويتر): إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطن مصباح محمد أحمد جاسر (83 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).



وقبل الإعلان عن هذه الحالة، أعلنت الخارجية مساء أمس، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية حول العالم، ما يرفع حصيلة الإصابات بصفوف جالياتنا إلى 4095، و208 حالات وفاة، و1711 حالة تعاف.