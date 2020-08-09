شؤون فلسطينية

"الجهاد" توجه تحذيراً لإسرائيل بعد تصاعد اعتداءاتها بحق المزارعين بالقطاع

"الجهاد" توجه تحذيراً لإسرائيل بعد تصاعد اعتداءاتها بحق المزارعين بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت حركة (الجهاد الإسلامي) في فلسطين، اليوم الأحد، تحذيراً لإسرائيل، على خلفية تصاعد اعتداءاتها بحق الأهالي والمزارعين في القطاع.

وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "تكرار الاعتداءات الصهيونية، بحق أبناء شعبنا هو إمعان في العدوان، الذي يمارسه الاحتلال، والذي تجلّت صورته البشعة في الجريمة النكراء، التي أدت لاستشهاد المواطنة داليا السمودي في جنين يوم الجمعة الفائت، والشهيدة هي أم فلسطينية، أصيبت برصاص الاحتلال، أثناء قيامها بتحضير الحليب لطفلتها الرضيعة في جنين، عندما احترق رصاص الإرهاب الصهيوني جسدها الضعيف، لترتقي شهيدة بعد ساعات من نفس اليوم". 

وأضافت: أن "مشهد إطلاق النار العشوائي تجاه المواطنين في منازلهم ومزارعهم، يتواصل ويتكرر من خلال قيام قوات الاحتلال المتمركزة خلف السلك الزائل بإطلاق النار بشكل كثيف على منازل المواطنين والحقول الزراعية شرق قطاع غزة، وهو تهديد واضح للمدنيين، وتعريض حياتهم للخطر الشديد". 

وحذرت حركة (الجهاد الإسلامي) الاحتلال، من أن استمرار "هذا الإرهاب، سيؤدي إلى رد فعل فلسطيني، وعلى الاحتلال تحمل نتيجة أي أذى يلحق بالمواطنين والمزارعين، نتيجة هذا التصعيد العدواني".

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