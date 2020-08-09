لبنان: وزيرة الإعلام تُعلن استقالتها من الحكومة

وزيرة الإعلام اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، اليوم الأحد، استقالتها من الحكومة.



وقالت عبد الصمد في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام عربية: إنها أبلغت رئيس الحكومة باستقالتها، قبل إعلانها.



يأتي ذلك، بعد أيام قليلة من الانفجار، الذي استهدف مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن مصرع 154 شخصاً وإصابة نحو 5000 آخرين، وتشريد نحو ربع مليون شخص.



وعبد الصمد، الثانية التي تُعلن استقالتها من الحكومة، بعد استقالة وزير الخارجية، ناصيف حتّي قبل يومين من وقوع الانفجار، وتعيين شربل وهبة بدلاً منه.



وأمس، أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني، سامي الجميل، استقالة نواب الحزب الثلاثة من البرلمان‮.‬