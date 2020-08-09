مصر تُسجّل ارتفاعاً نسبياً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت مصر ارتفاعاً نسبياً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، يوم السبت، تسجيل 167 حالة إصابة، صعوداً من 141 حالة إصابة يوم الجمعة.



كما ارتفع عدد حالات الوفاة من 20 يوم الجمعة، إلى 21 حالة يوم السبت.



وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم السبت، هو 95314 حالة من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة".