جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار استهدفت الجدار الفاصل جنوب القطاع

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تفاصيل حادثة إطلاق النار، التي استهدفت الجدار الفاصل جنوب قطاع غزة.





وقال في تغريدة على (تويتر) على لسان المتحدث باسمه: إنه في وقت سابق اليوم، سمع صوت إطلاق نار، باتجاه أعمال إسرائيلية على السياج الأمني، جنوب قطاع غزة، حيث تم تعليق الأعمال على السياج، وإطلاق قذائف هاون؛ لخلق ستار دخاني في المنطقة.





وأضاف: "بعد ذلك تم إطلاق نار من القطاع نحو قوة عسكرية إسرائيلية، هرعت إلى المنطقة، دون وقوع إصابات".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت صباح اليوم الأحد، أن إطلاق نار، حدث تجاه عمال بناء الجدار في منطقة (كيسوفيم)، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.



وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، أنه بعد إطلاق النار، تم وقف أعمال بناء الجدار على حدود القطاع.



وقال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: إنه رداً على إطلاق النار من قطاع غزة، أطلق الجيش الإسرائيلي، قذائف على نقاط الضبط الميداني.

في السياق، قالت مصادر محلية: إن مدفعية الاحتلال، أطلقت قذيفة واحدة على الأقل تجاه موقع للضبط الميداني شرق دير البلح وسط القطاع. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت صباح اليوم الأحد، أن إطلاق نار، حدث تجاه عمال بناء الجدار في منطقة (كيسوفيم)، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، أنه بعد إطلاق النار، تم وقف أعمال بناء الجدار على حدود القطاع.وقال موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي: إنه رداً على إطلاق النار من قطاع غزة، أطلق الجيش الإسرائيلي، قذائف على نقاط الضبط الميداني.

رام الله - دنيا الوطن