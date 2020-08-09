الأشغال العامة والإسكان تواصل أعمال تعميق حوض ميناء غزة وإزالة الأتربة منه

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل آليات ومعدات وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال تعميق حوض ميناء غزة وإزالة الأتربة منه.



وقد أوضحت الإدارة العامة للآليات والمعدات والورش بالوزارة، أن العمل يجري في حوض الميناء منذ شهرين، بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات، ووزارة المالية، حيث تم استخراج حوالي 8 آلاف متر مكعب من الأتربة من الحوض.



وبينت الإدارة العامة للآليات والمعدات، أن تعميق الحوض وصل حتى 4 أمتار بهدف تسهيل حركة دخول السفن، والقوارب للحوض والرسو فيه، دون أي معيقات.



وقد بلغ عدد ساعات العمل في تعميق الحوض قرابة 1000 ساعة عمل، وقريباً سيتم الانتهاء من أعمال تعميق الحوض، وتهيئته أمام حركة السفن، والقوارب والصيادين.