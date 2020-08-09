هيئة الأسرى تُطالب بمتابعة حالة الأسير العثامنة والأسرى المصابين بالسكر والضغط





وأضافت الهيئة، أن الأسير المريض وجدي عزات محمود العثامنة (40 عاماً)، من شمال قطاع غزة، المعتقل بتاريخ 17/06/2007م، والمحكوم بالسجن 16 عاماً، يعانى من مرض الضغط، وتساقط الأسنان، ومن مرض السكري، وآثار إصابته بالرصاص في يده اليمنى وقدمه اليسرى، ويتناول يومياً ثلاث حقن أنسولين.



وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والصحية بالضغط على الاحتلال؛ لإدخال أجهزة الضغط والسكر للأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، وذلك في سياق الارتفاع الملحوظ للإصابة بمرضى السكر والضغط بأوساط الأسرى دون علمهم، لعدم إجراء الفحوصات المخبرية لهم طوال فترة اعتقالهم.



وأضافت، أن نسبة المصابين المعلومين بمرض السكر فى أوساط الأسرى، وصل إلى 2.7%، في حين نسبة المصابين بمرض الضغط، وصل إلى 12%، وهنالك عدد كبير من المحررين

تم اكتشاف إصابتهم بالمرض بعد التحرر، لعدم إجراء الفحوصات في السجون، نتيجة الاستهتار الطبى، وتجاهل أعراض المرض لديهم طوال فترة اعتقالهم، مما أثر على صحتهم دون علمهم بالأمر.



وطالبت الهيئة، المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والصليب الأحمرالدولى، بالضغط على الاحتلال للسماح لإدخال أجهزة قياس السكر والضغط للأسرى، والقيام بالفحوصات المخبرية الدورية لهم، وتحسين كمية ونوعية الطعام المقدم، وإدخال الألعاب الرياضية لممارسة الأنشطة البدنية، وتسهيل الحصول على الأدوية الأساسية، وتوفيرها من إدارة السجون وعبر الأهالى.



رام الله - دنيا الوطنطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الأحد، بإطار حملتها لنصرة وإنقاذ حياة الأسرى المرضى، المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المرضىفي السجون الاسرائيلية.