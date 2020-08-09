المحكمة العليا للاحتلال تعقد اليوم جلسة لمحرري صفقة (وفاء الأحرار) المُعاد اعتقالهم

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد المحكمة العليا للاحتلال في القدس، اليوم الأحد، جلسة لمجموعة من محرري صفقة (وفاء الأحرار) المُعاد اعتقالهم، دون حضورهم، وذلك للنظر في الالتماس المقدم باسمهم، منذ أكثر من عام.



وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال، تواصل اعتقال أكثر من (50) محرراً من صفقة (وفاء الأحرار) كرهائن، وهم من أصل قرابة (70) محرراً، جرى اعتقالهم منذ حزيران/ يونيو عام 2014م، من بينهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر، ومجموعها أكثر من 40 عاماً.



ويذكر، أن سلطات الاحتلال، أعادت لغالبية المحررين المُعاد اعتقالهم، أحكامهم السابقة، وغالبيتها أحكام بالسّجن المؤبد.