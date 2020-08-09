الصحة تكشف سبب الارتفاع الملحوظ بإصابات فيروس (كورونا) بعد العيد

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رام الله - دنيا الوطن

⁩أكد عضو لجنة الطوارئ، ومدير الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار، اليوم الأحد، أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) خاصة بعد عيد الأضحى المبارك.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هذه الزيادة، تأتي نتيجة المخالطة، وعدم التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي.



من جهة أخرى، قال النجار: إنه خلال الـ 24 ساعة، سيبدأ العمل في مختبر أريحا، أكبر مختبر في فلسطين لفحص عينات فيروس (كورونا).



وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أمس السبت، تسجيل ست حالات وفاة و426 إصابة جديدة و496 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأشارت في تصريح، نشرته الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك)، إلى أن أربع وفيات من بين الحصيلة الإجمالية و220 إصابة، سجلت في مدينة القدس لوحدها.