مجدلاني يكشف أجندة اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية سيعقد اليوم





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن اجتماع اليوم، استمرار لاجتماع يوم الخميس الماضي، برئاسة الرئيس محمود عباس.





وتابع مجدلاني: هناك بعض الأوراق، التي ستقدم من قبل بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للنقاش، واتخاذ وتحديد ما هي الخطوات الملموسة، فيما يتعلق بالضم، وقرار القيادة إنهاء العلاقة مع الاحتلال، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مطروحة.





وأكد عضو اللجنة التنفيذية، أنه في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل والإدارة الأمريكية، استنزاف القيادة الفلسطينية وإضعافها، لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى سيف مسلط علينا، خاصة أن عدم إجراء عملية ضم واسعة، كما كان معلناً، لا يعني أن الضم انتهى، ولكن هناك حالة من الضم الواقعي التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في (E1)، وهذا عملياً إجراء ضم، بالرغم من عدم إعلان ذلك.

رام الله - دنيا الوطنيعقد اليوم الأحد، اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفق ما أكد عضو اللجنة، أحمد مجدلاني.