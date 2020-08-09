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شركة موزمبيق تكشف مفاجآت جديدة عن شحنة الأمونيوم التي أدت لانفجار بيروت

شركة موزمبيق تكشف مفاجآت جديدة عن شحنة الأمونيوم التي أدت لانفجار بيروت
انفجار بيروت
رام الله - دنيا الوطن
"مفاجآت" جديدة تكشف عنها (شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات) بشأن شحنة نترات الأمونيوم، التي انفجرت الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت.

وأسفر الانفجار حتى اللحظة، عن مقتل 154 شخصاً، وإصابة نحو 5000 آخرين، فيما ألحق أضراراً جسيمة في الممتلكات بالعاصمة اللبنانية.

وكانت الشحنة المؤلفة من 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في صناعة السماد والمتفجرات، متجهة من جورجيا إلى موزمبيق، قبل أن تحتجزها السلطات اللبنانية في بيروت لمدة تقترب من سبع سنوات، إلا أنها انفجرت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم شركة موزمبيق، إن شحنة نترات الأمونيوم التي تم احتجازها في مرفأ بيروت منذ عام 2013، هي الشحنة الوحيدة التي لم تصل إلى الشركة، التي تعمل في هذ المجال منذ سنوات.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية عن المتحدث باسم الشركة قوله: "هذه هي الشحنة الوحيدة التي لم تصل، هذا ليس شائعاً، إنه ليس شائعا على الإطلاق"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأضاف المتحدث، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "عادة عندما تقدم طلباً لأي شيء تشتريه، فليس من الشائع أنك لا تحصل عليه، هذه الشحنة ليست كشحنة فقدت في البريد، إنها كمية كبيرة".

وأوضح المتحدث باسم شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات، أن شحنة نترات الأمونيوم، كانت مخصصة لصناعة متفجرات لشركات التعدين في موزمبيق، مؤكداً أنه تمت مصادرتها واحتجازها في ميناء بيروت منذ حوالي سبع سنوات.

وأكد المتحدث، أن شركته لم تدفع ثمن الشحنة لأنها لم تستلمها، مشيراً إلى أنها اشترت شحنة أخرى عوضاً عن الشحنة التي تم احتجازها في لبنان، وانفجرت الأسبوع الماضي.

وأعرب المتحدث باسم الشركة عن "استغرابه الشديد" من طول المدة التي تم الاحتفاظ بها بشحنة الأمونيوم، قائلاً: "هذه ليست مادة يمكن تخزينها من دون أي استخدام لها، إنها مادة خطيرة جداً وتحتاج إلى نقل وفق معايير صارمة للغاية".

وأضاف: أنها "مادة خطيرة ومؤكسد قوي جداً، وتستخدم لإنتاج المتفجرات، لكن الأمر ليس مثل البارود، قد تشعل عود ثقاب فقط وسوف تنفجر على الفور مثل الألعاب النارية،البارود أكثر أماناً منها".

ورغم ضخامة الشحنة التي انفجرت في بيروت، فإنها أقل بكثير مما تستخدمه شركة صناعة المتفجرات في موزمبيق شهرياً في إنتاجها، إذ إن هناك دولاً تستهلك سنوياً أكثر من مليون طن من نترات الأمونيوم، وفق ما قال المتحدث باسم الشركة.

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