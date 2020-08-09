الديك: سفارة فلسطين بالقاهرة المخولة للإعلان عن فتح (معبر رفح) ويجب أن يبقى مفتوحاً





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ظروف العالقين من أبناء قطاع غزة المعيشية صعبة، وهم منقطعون عن أحبابهم منذ ما يزيد عن خمسة أشهر.





وتابع الديك: نعطي أولوية كبيرة لإجلاء أبناء شعبنا من قطاع غزة، ونتواصل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وسفارة دول فلسطين، تعمل على مدار الساعة من أجل تأمين إجلائهم.





وشدد مستشار وزير الخارجية، على أن الجهة الوحيدة الحصرية، التي ستعلن عن فتح (معبر رفح) هي سفارة فلسطين في القاهرة، وليست أي جهة أخرى.





وأكد أنه يجب أن يفتح المعبر، وأن يبقى مفتوحاً حتى إجلاء آخر مواطن من أبناء شعبنا من قطاع غزة، ولا يوجد أي مبرر أن يفتح المعبر، ويتم إدخال دفعة أو دفعتين أو ثلاث فقط، وتبقى أعداد منهم، لأننا نتحدث عن أعداد كبيرة.





وأضاف الديك: نحن على أتم الجاهزية والاستعداد بأنه إذا ما بقي المعبر مفتوحاً، بأن نقوم بإجلاء جميع أبناء شعبنا العالقين من قطاع غزة، خاصة من تركيا، الإمارات، الجزائر، السعودية، والسودان، التي تتركز فيها أعداد العالقين من أبناء القطاع.





أما أن نتحدث عن إدخال 1500 أو 2000 ويبقى آخرون خارج الوطن، فهم يعانون من صعوبات شديدة.

رام الله - دنيا الوطنقال أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية، إن مشكلة العالقين من أبناء قطاع غزة، تتفاقم بشكل كبير، حيث إن منهم من يعاني من أمراض حقيقية ومزمنة، ومنهم من انتهت اقإماتهم، وبعض الدول تفرض عليهم غرامات، نتيجة انتهاء قترة إقاماتهم.