وفاة طفلة متأثرة بجراح أصيبت بها بحادث سير في جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

توفيت طفلة تبلغ من العمر (12 عاماً) من سكان بلدة يعبد، متأثرة بجراح أصيبت بها، نتيجة تعرضها لحادث السير، الذي وقع مساء أمس على شارع جنين- حيفا.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبعد وصول الطفلة للمستشفى؛ لتلقي العلاج، أعلن الأطباء عن وفاتها متأثرة بالجروح التي أصيبت بها، إثر حادث السير المؤسف الذي أودى بحياة مواطنة أخرى، وإصابة سبعة مواطنين آخرين، ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات المحافظة.



وأكد ارزيقات، أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية أصولاً، وفتحت تحقيقاً بملابسات الحادث، مناشداً كافة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً السلامة للجميع.