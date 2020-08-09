"المرور" بغزة: إصابتان في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأحد: إنه تم لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل أربعة حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.
قالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأحد: إنه تم لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل أربعة حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.
وفيما يتعلق بحالة الطرق، اليوم الأحد، قالت إدارة المرور والنجدة: إن الحركة المرورية، اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.
كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
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