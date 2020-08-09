"المرور" بغزة: إصابتان في أربعة حوادث سير خلال 24 ساعة بالقطاع





وفيما يتعلق بحالة الطرق، اليوم الأحد، قالت إدارة المرور والنجدة: إن الحركة المرورية، اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.



كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



رام الله - دنيا الوطنقالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأحد: إنه تم لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل أربعة حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.