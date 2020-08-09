شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية ألمناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـةاليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس27-1927-1827-19بيت لحم27-1927-1827-19
رام الله والبيرة26-1826-1726-18طولكرم29-2129-2029-21
نابلس28-2028-1928-20قلقيلية29-2129-2029-21
جنين31-2231-2131-22سلفيت27-1927-1827-19
طوباس13-2213-2113-22روابي30-2130-2030-21
الخليل26-1826-1726-18غزه28-2228-2128-22
أريحا37-2636-2536-26خانيونس28-2228-2128-22
الأغوار الشمالية35-2434-2334-24رفح29-2129-2029-21

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