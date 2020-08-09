تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-19 27-18 27-19 بيت لحم 27-19 27-18 27-19 رام الله والبيرة 26-18 26-17 26-18 طولكرم 29-21 29-20 29-21 نابلس 28-20 28-19 28-20 قلقيلية 29-21 29-20 29-21 جنين 31-22 31-21 31-22 سلفيت 27-19 27-18 27-19 طوباس 13-22 13-21 13-22 روابي 30-21 30-20 30-21 الخليل 26-18 26-17 26-18 غزه 28-22 28-21 28-22 أريحا 37-26 36-25 36-26 خانيونس 28-22 28-21 28-22 الأغوار الشمالية 35-24 34-23 34-24 رفح 29-21 29-20 29-21





رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية ألمناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: