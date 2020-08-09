السلطات السودانية تفرج عن الداعية محمود الحسنات









رام الله - دنيا الوطنأفرجت السلطات السودانية، عن الداعية الفلسطيني، محمود الحسنات، بعد اعتقال دام لعدة أسابيع.وأعلن الحسنات الإفراج عنه عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، اليوم الأحد قائلاً: "ذهب الأسر وبقي الأجر، تم الإفراج بفضل الله ومنته"، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.يذكر أن، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا خبر اعتقال الحسنات، بعد مشاركته في مظاهرة في العاصمة الخرطوم، دون تأكيد من السلطات السودانية أو عائلته.فيما أصدرت، "عشيرة" الحسنات، بياناً، يوليو الماضي، حول حادثة الاعتقال، موضحة أنها تتواصل مع السفارة الفلسطينية في السودان.