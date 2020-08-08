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دولة عربية تُسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)

دولة عربية تُسجل رقماً قياسياً جديداً بإصابات فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، عن حالتي وفاة جديدتين، وتسجيل 65 إصابة جديدة بـ (كورونا)، وهو أعلى معدل يومي للإصابات.

وقالت الوزارة: إن حالات الوفاة بالفيروس، ارتفعت إلى 50 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 1125 إصابة، لافتةً إلى شفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس، ما يرفع عدد المتعافين منه إلى 331، وفق (روسيا اليوم).

يذكر، أن الإصابات في البلاد، تشهد مؤخراً ازدياداً يومياً، إذ تم أمس الجمعة، تسجيل 61 إصابة، وأول أمس 55 إصابة.

وكانت الوزارة، نشرت في وقت سابق اليوم، خريطة توزع إصابات يوم الجمعة، وكان معظمها في حلب بواقع 13 إصابة، تلتها حمص واللاذقية بعشر إصابات في كل منهما، و7 إصابات في كل من حماة ودمشق، و6 إصابات في ريف دمشق، و5 في طرطوس، و3 إصابات في القنيطرة.

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