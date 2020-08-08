الخارجية: تسيير رحلتي إجلاء جديدتين الى كل من دبي وشيكاغو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص بوزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقية الذي يتابع رحلات الاجلاء للأحباب العالقين، عن تسيير رحلتي إجلاء جديدتين بالتعاون مع السلطات المختصة في الأردن، وذلك على النحو التالي:



1. رحلة الى دبي بتاريخ 13/08/2020.



2. رحلة الى شيكاغو بتاريخ 31/08/2020.