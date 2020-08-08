شؤون فلسطينية

مصرع مواطنة وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث سير في جنين

مصرع مواطنة وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث سير في جنين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقيت مواطنة من سكان بلدة يعبد مصرعها، مساء اليوم السبت، وأصيب 8 أشخاص آخرين، إثر حادث سير في جنين.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن حادث سير وقع على شارع جنين- حيفا قرب مفترق بلدة زبوبا غربي مدينة جنين، نتج عنه إصابات في المكان، وتحركت سيارات الإسعاف، وقوة من مركز شرطة اليامون، وخبراء الحوادث للمكان وتبين بأنه بين مركبتين، أدى إلى وفاة مواطنة، وإصابة 8 أشخاص آخرين، نقلوا إلى مستشفيات مدينة جنين لتلقي العلاج.

وأكد ارزيقات، أن الشرطة، اتخذت الإجراءات القانونية أصولاً، وفتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث، وأبلغت النيابة العامة.

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