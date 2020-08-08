شؤون فلسطينية

دلال سلامة: الاحتلال سيستمر بجرائمه ما لم تفرض عقوبات دولية لردعه

دلال سلامة: الاحتلال سيستمر بجرائمه ما لم تفرض عقوبات دولية لردعه
دلال سلامة
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة: إن جرائم الاحتلال لن تتوقف دون وجود رادع يرتكز على القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وحق تقرير المصير.

وأكدت سلامة، اليوم السبت، اثناء تعزيتها بالشهيدة داليا سمودي في محافظة جنين، أن هذه الجريمة تضاف الى سجل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني التي يتوجب إحالتها للجنائية الدولية.

وأوضحت سلامة الى أن المرأة الفلسطينية سطرت اروع آيات الصمود والتحدي والنضال في مواجهة الاحتلال. مشددة على أن هذه التضحيات ستتوج بتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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