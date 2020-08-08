رئيس الوزراء اللبناني: سأطرح على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة





وأكد خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن إجراءات القضاء تعطي إشارة عن مصداقية التحقيق، لافتاً إلى أن المطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشددا على أنه رغم أننا نمر بكارثة صعبة رأينا في الأيام الماضية أخبارا كاذبة عن رفضنا للمساعدات.



وقال دياب إنه سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة. إذ لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.



وأضاف: "أنا مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة"، مؤكداً أن لبنان لا يحتمل المزايدات ويجب تنحية الحسابات السياسية.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة لبنان حسان دياب في كلمة للبنانيين إنه وعد اللبنانيين أن لا تمر كارثة المرفأ من دون محاسبة واليوم أؤكد أن لا مظلة فوق رأس أحد.