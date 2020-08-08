إغلاق مقر منظمة التحرير في رام الله لـ 14 يوماً

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء السبت، إنه تقرر إغلاق مقر المنظمة لـمدة 14 يومًا.وأوضح عريقات، في تصريح له عبر "تويتر"، أنه سيبدأ إغلاق منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة البيرة، بدءًا من اليوم الموافق 8 أغسطس 2020.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ظهر اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة و 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين، و496 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.